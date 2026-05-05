Lundin Petroleum ABShs Aktie

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WKN: 729364 / ISIN: SE0000825820

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Lundin Petroleum A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lundin Petroleum A lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lundin Petroleum A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,004 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 13,6 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 104,5 Millionen SEK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,041 EUR, während im vorherigen Jahr noch -1,000 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,2 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 319,9 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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