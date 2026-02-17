Lundin Petroleum ABShs Aktie
WKN: 729364 / ISIN: SE0000825820
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Lundin Petroleum A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lundin Petroleum A wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,014 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,230 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 9,0 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 81,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,091 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,570 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 28,8 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 293,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lundin Petroleum ABShs
|
07:01
|Ausblick: Lundin Petroleum A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Lundin Petroleum A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Lundin Petroleum ABShs
Aktien in diesem Artikel
|Lundin Petroleum ABShs
|0,55
|-2,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.