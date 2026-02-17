Ausblick: Lundin Petroleum A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lundin Petroleum A wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,014 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,230 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 9,0 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 81,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,091 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,570 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 28,8 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 293,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

