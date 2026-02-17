Lundin Petroleum ABShs Aktie

Lundin Petroleum ABShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729364 / ISIN: SE0000825820

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Lundin Petroleum A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lundin Petroleum A wird sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,014 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,230 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 9,0 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 81,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,091 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,570 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 28,8 Millionen EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 293,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lundin Petroleum ABShs

Analysen zu Lundin Petroleum ABShs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lundin Petroleum ABShs 0,55 -2,63% Lundin Petroleum ABShs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

