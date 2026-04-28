Ausblick: Luster LightTech A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Luster LightTech A wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,060 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Luster LightTech A -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 792,6 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,360 CNY je Aktie, gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,92 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,22 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at