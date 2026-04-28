Luster LightTech a Aktie
WKN DE: A40YBN / ISIN: CNE100005QC6
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Luster LightTech A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Luster LightTech A wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,060 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Luster LightTech A -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 792,6 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,360 CNY je Aktie, gegenüber 0,230 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 2,92 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,22 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Luster LightTech Co., Ltd. Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Luster LightTech A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Luster LightTech A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Luster LightTech A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Luster LightTech Co., Ltd. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Luster LightTech Co., Ltd. Registered Shs -A-
|45,96
|-1,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.