Ausblick: Luxfer informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Luxfer stellt am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,160 USD. Dies würde einer Verringerung von 20,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Luxfer 0,200 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 12,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 84,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 97,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 359,6 Millionen USD, gegenüber 384,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at