Luxfer Holdings Aktie
WKN DE: A2JSKT / ISIN: GB00BNK03D49
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Luxfer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Luxfer äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,240 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 92,8 Millionen USD gegenüber 103,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,25 Prozent.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,680 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 386,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 391,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
