Ausblick: Luxfer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Luxfer äußert sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,240 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 92,8 Millionen USD gegenüber 103,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,25 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,680 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 386,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 391,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at