Ausblick: Luxfer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Luxfer gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,280 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Luxfer noch 0,100 USD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 13,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 104,0 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 90,3 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD aus. Im Vorjahr waren 0,280 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 364,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 384,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at