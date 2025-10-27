Ausblick: Luxfer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Luxfer wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,250 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,81 Prozent verringert. Damals waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 92,7 Millionen USD gegenüber 99,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,74 Prozent.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,03 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,680 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 375,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 391,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at