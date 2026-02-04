LX Semicon Aktie
WKN DE: A1CZFH / ISIN: KR7108320003
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: LX Semicon präsentiert Quartalsergebnisse
LX Semicon stellt am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 704,58 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LX Semicon noch ein Gewinn pro Aktie von 1277,00 KRW in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 404,89 Milliarden KRW – ein Minus von 19,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LX Semicon 502,57 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4962,07 KRW im Vergleich zu 8024,00 KRW im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1.653,94 Milliarden KRW, gegenüber 1.865,62 Milliarden KRW im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
