LX Semicon Aktie
WKN DE: A1CZFH / ISIN: KR7108320003
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: LX Semicon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LX Semicon öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 923,84 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LX Semicon noch 2789,00 KRW je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 20,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 376,58 Milliarden KRW gegenüber 476,23 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 5020,51 KRW je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5081,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 1.628,87 Milliarden KRW, gegenüber 1.639,07 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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