Ausblick: LXP Industrial Trust Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LXP Industrial Trust Registered gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,029 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LXP Industrial Trust Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 82,4 Millionen USD im Vergleich zu 100,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 336,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 358,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at