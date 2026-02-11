LXP Industrial Trust Registered Shs Aktie
WKN DE: A41S8C / ISIN: US5290434084
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: LXP Industrial Trust Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LXP Industrial Trust Registered gibt am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,029 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LXP Industrial Trust Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 82,4 Millionen USD im Vergleich zu 100,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,650 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 336,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 358,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LXP Industrial Trust Registered Shs
|
11.02.26
|Ausblick: LXP Industrial Trust Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: LXP Industrial Trust Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu LXP Industrial Trust Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|LXP Industrial Trust Registered Shs
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.