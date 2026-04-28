Ausblick: LXP Industrial Trust Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LXP Industrial Trust Registered wird sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,002 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll LXP Industrial Trust Registered 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 81,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LXP Industrial Trust Registered 88,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,093 USD, gegenüber 1,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 332,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 350,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at