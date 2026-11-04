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WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049

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Ausblick auf Zahlenwerk 04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Demnächst gewährt Lyft Anlegern einen Blick in die Bücher.

Lyft wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 34 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,196 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,110 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 37 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,92 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 13,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1,69 Milliarden USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 38 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,546 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,81 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,38 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,32 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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