Lyondellbasell Industries Aktie

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WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Lyondellbasell Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lyondellbasell Industries wird am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,57 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -2,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 14,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,19 USD aus. Im Vorjahr waren -2,340 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 33,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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