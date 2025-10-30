Ausblick: Lyondellbasell Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Lyondellbasell Industries präsentiert in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lyondellbasell Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,811 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,75 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 27,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,41 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,27 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD, gegenüber 4,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 29,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,32 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at