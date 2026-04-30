Ausblick: Lyondellbasell Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lyondellbasell Industries lässt sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lyondellbasell Industries die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,281 USD. Das entspräche einer Verringerung von 47,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,540 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,92 Prozent auf 7,53 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lyondellbasell Industries noch 7,68 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,21 USD, gegenüber -2,340 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 33,61 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at