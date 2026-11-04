M & B Engineering Aktie

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WKN DE: A41NUJ / ISIN: INE08N601015

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: M B Engineering gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

M B Engineering veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,50 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,57 Prozent erhöht. Damals waren 4,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 8,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,33 Milliarden INR gegenüber 3,07 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,20 INR, während im vorherigen Jahr noch 16,94 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,10 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,60 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net

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