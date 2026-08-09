M & B Engineering Aktie
WKN DE: A41NUJ / ISIN: INE08N601015
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: M B Engineering präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
M B Engineering wird am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,80 INR aus. Im letzten Jahr hatte M B Engineering einen Gewinn von 3,59 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 28,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,05 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 20,60 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 16,94 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,48 Milliarden INR, gegenüber 12,60 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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