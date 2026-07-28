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M-I Homes Aktie

M-I Homes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888374 / ISIN: US55305B1017

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: M-I Homes informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

M-I Homes wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,13 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,42 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,58 Prozent auf 1,05 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 14,74 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,11 Milliarden USD, gegenüber 4,41 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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