Ausblick: M-I Homes präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

M-I Homes lädt am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass M-I Homes im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,88 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,71 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll M-I Homes nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 1,11 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,21 USD im Vergleich zu 19,71 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 4,38 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at