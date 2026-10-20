M-I Homes Aktie
WKN: 888374 / ISIN: US55305B1017
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: M-I Homes präsentiert Quartalsergebnisse
M-I Homes wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,25 USD je Aktie gegenüber 3,92 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,05 USD, gegenüber 14,74 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,41 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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