Ausblick: M-I Homes stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

M-I Homes wird am 27.07.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,78 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte M-I Homes ein EPS von 3,58 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,04 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 961,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 16,11 USD im Vergleich zu 13,51 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 4,26 Milliarden USD, gegenüber 3,75 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at