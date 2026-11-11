M-tron Industries Aktie
WKN DE: A3DRF4 / ISIN: US55380K1097
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: M-tron Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
M-tron Industries wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen, dass M-tron Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,585 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,610 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD im Vergleich zu 2,54 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 60,7 Millionen USD, gegenüber 54,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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