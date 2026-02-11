Ausblick: M Vest Water AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

M Vest Water AS Registered stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,117 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte M Vest Water AS Registered noch -0,200 NOK je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 112,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,0 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,7 Millionen NOK umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,573 NOK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,780 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 29,4 Millionen NOK, gegenüber 22,7 Millionen NOK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at