M Vest Water AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRUH / ISIN: NO0010976343
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: M Vest Water AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
M Vest Water AS Registered lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,155 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte M Vest Water AS Registered noch -0,170 NOK je Aktie verloren.
M Vest Water AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,308 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,570 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,6 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 26,5 Millionen NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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