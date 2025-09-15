M Vest Water AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRUH / ISIN: NO0010976343
|
15.09.2025 07:01:06
Ausblick: M Vest Water AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
M Vest Water AS Registered stellt am 16.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,188 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,33 Prozent verringert. Damals waren -0,150 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll M Vest Water AS Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 59,52 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 9,9 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,608 NOK im Vergleich zu -0,780 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 29,0 Millionen NOK, gegenüber 22,7 Millionen NOK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
