Ausblick: M3 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

M3 wird am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 21,83 JPY. Dies würde einer Verringerung von 2,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem M3 22,46 JPY je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 96,14 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 19,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,70 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 71,94 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 59,62 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 360,13 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 284,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

