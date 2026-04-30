Ausblick: M3 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

M3 wird am 01.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 14,08 JPY je Aktie gegenüber 11,69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

M3 soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90,49 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 75,19 JPY im Vergleich zu 59,62 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 355,25 Milliarden JPY, gegenüber 284,90 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at