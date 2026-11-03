M3 Aktie
WKN: A0B8RE / ISIN: JP3435750009
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: M3 stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
M3 wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 18,99 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,03 JPY je Aktie erzielt worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 84,69 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 93,39 Milliarden JPY aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 77,03 JPY, gegenüber 72,53 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 388,18 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 351,36 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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