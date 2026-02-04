Ausblick: MA-Com Technology Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MA-Com Technology Solutions wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,998 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MA-Com Technology Solutions -2,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MA-Com Technology Solutions in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 269,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 218,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 1,12 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 967,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at