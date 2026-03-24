Ausblick: Maanshan Iron Steel legt Quartalsergebnis vor

Maanshan Iron Steel wird am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,083 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,300 HKD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 16,75 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 21,96 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,028 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,660 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 78,44 Milliarden CNY, gegenüber 58,76 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at