Ausblick: Maanshan Iron Steel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Maanshan Iron Steel wird am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,010 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Maanshan Iron Steel ebenfalls ein EPS von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 20,88 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 11,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,65 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,064 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 78,43 Milliarden CNY, gegenüber 77,44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at