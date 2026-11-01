Mabuchi Motor Aktie

Mabuchi Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874139 / ISIN: JP3870000001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Mabuchi Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mabuchi Motor wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,65 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,95 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Mabuchi Motor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 60,22 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,55 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 96,69 JPY, gegenüber 105,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 226,86 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 200,42 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Mabuchi Motor Co Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Mabuchi Motor Co Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mabuchi Motor Co Ltd 1 710,00 -1,89% Mabuchi Motor Co Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
13:54 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:27 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen