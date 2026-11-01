Ausblick: Mabuchi Motor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mabuchi Motor wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 23,65 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 36,95 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Mabuchi Motor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 60,22 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,55 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 96,69 JPY, gegenüber 105,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 226,86 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 200,42 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net