Ausblick: Mabuchi Motor präsentiert Quartalsergebnisse

Mabuchi Motor öffnet am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 7,62 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,01 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 48,47 Milliarden JPY – ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mabuchi Motor 50,11 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 80,50 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 50,51 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 195,06 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 196,21 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at