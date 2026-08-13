Mabuchi Motor Aktie

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WKN: 874139 / ISIN: JP3870000001

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13.08.2026 07:01:06

Ausblick: Mabuchi Motor präsentiert Quartalsergebnisse

Mabuchi Motor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 19,07 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 22,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 53,46 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,95 Milliarden JPY in den Büchern standen.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 87,26 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 105,90 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 215,53 Milliarden JPY, gegenüber 200,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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