Ausblick: Mabuchi Motor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mabuchi Motor präsentiert in der am 10.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 25,05 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 82,92 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 41,45 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 12,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 36,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 169,53 JPY, gegenüber 220,79 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 166,55 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 156,71 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at