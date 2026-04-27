Mabuchi Motor Aktie
WKN: 874139 / ISIN: JP3870000001
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Mabuchi Motor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mabuchi Motor wird am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 18,98 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,23 JPY je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 48,65 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,96 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 83,22 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 105,90 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 208,52 Milliarden JPY, gegenüber 200,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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