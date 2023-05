Ausblick: Macerich informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Macerich präsentiert in der am 04.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,059 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 191,7 Millionen USD gegenüber 216,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,33 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,108 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 820,1 Millionen USD, gegenüber 859,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at