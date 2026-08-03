Ausblick: Macerich informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Macerich wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Macerich noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 34,57 Prozent auf 239,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 178,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,125 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 985,7 Millionen USD, gegenüber 1,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at