Macerich Aktie
WKN: 888353 / ISIN: US5543821012
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Macerich stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Macerich präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,003 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,94 Prozent auf 258,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 275,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,703 USD, gegenüber -0,880 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 967,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 924,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Macerich Co.
|
07:01
|Ausblick: Macerich stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Macerich zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Macerich veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Macerich Co.
Aktien in diesem Artikel
|Macerich Co.
|15,75
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.