Ausblick: Macerich stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Macerich präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,003 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,94 Prozent auf 258,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 275,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,703 USD, gegenüber -0,880 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 967,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 924,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at