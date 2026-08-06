Mach Natural Resources LP Representing Aktie
WKN DE: A3EWSY / ISIN: US55445L1008
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mach Natural Resources LP Representing wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 62,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 232,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 377,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 1,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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