Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mach Natural Resources LP Representing stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,335 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 352,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 42,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 247,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD im Vergleich zu 1,09 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,53 Milliarden USD, gegenüber 1,09 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net