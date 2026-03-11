Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mach Natural Resources LP Representing wird am 12.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,257 USD. Das entspräche einer Verringerung von 26,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Mach Natural Resources LP Representing in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 357,7 Millionen USD im Vergleich zu 253,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD im Vergleich zu 1,90 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,12 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 988,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at