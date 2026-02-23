Mack-Cali Realty Aktie
WKN: 892485 / ISIN: US5544891048
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mack-Cali Realty gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Mack-Cali Realty wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,052 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mack-Cali Realty in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 71,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 68,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,687 USD im Vergleich zu -0,250 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 286,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 271,1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mack-Cali Realty Corp.
|
07:01
|Ausblick: Mack-Cali Realty gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Mack-Cali Realty stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Mack-Cali Realty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Erste Schätzungen: Mack-Cali Realty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mack-Cali Realty Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Mack-Cali Realty Corp.
|16,77
|-0,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.