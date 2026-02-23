Ausblick: Mack-Cali Realty gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Mack-Cali Realty wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,052 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mack-Cali Realty in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 71,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 68,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,687 USD im Vergleich zu -0,250 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 286,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 271,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at