Ausblick: Macrotech Developers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Macrotech Developers wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 8,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 9,48 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Macrotech Developers im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 44,74 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,83 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,57 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 34,52 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 27,76 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,17 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 137,80 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

