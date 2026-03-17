Ausblick: Macys legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Macys wird am 18.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,57 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Macys ein EPS von 1,21 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,51 Milliarden USD aus – eine Minderung von 6,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Macys einen Umsatz von 8,01 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,07 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 21,63 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,01 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at