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WKN DE: A0MS7Y / ISIN: US55616P1049

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02.06.2026 07:01:06

Ausblick: Macys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Macys wird sich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten schätzen, dass Macys für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,61 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,79 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,32 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 21,59 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 22,62 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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