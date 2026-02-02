Ausblick: Madison Square Garden Entertainment vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Madison Square Garden Entertainment gibt am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,28 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Madison Square Garden Entertainment im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 452,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,97 Prozent gesteigert.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,01 Milliarden USD, gegenüber 942,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at