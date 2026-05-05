Madrigal Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A2APCZ / ISIN: US5588681057

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Madrigal Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Madrigal Pharmaceuticals wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Madrigal Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -4,230 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 119,36 Prozent auf 301,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 137,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4,649 USD aus. Im Vorjahr waren -12,850 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 1,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 958,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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