Ausblick: Madrigal Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Madrigal Pharmaceuticals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Madrigal Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,895 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -2,710 USD je Aktie gewesen.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 312,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 202,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 103,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -11,038 USD im Vergleich zu -21,900 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 949,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 180,1 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at