Ausblick: Madrigal Pharmaceuticals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Madrigal Pharmaceuticals stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -2,695 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Madrigal Pharmaceuticals noch -1,900 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 65,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 351,6 Millionen USD gegenüber 212,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -7,327 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -12,850 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 958,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at